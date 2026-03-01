Oroscopo Branko oggi, domenica 1 marzo 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi
OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 1 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 1 marzo2026:
Cari Ariete, nel corso delle prossime ore potrete contare su una buona dose di energia. Sul lavoro è il momento di osare e mettersi in gioco, mentre in amore la passione può portare a momenti intensi.
Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, state vivendo un weekend in cui la calma sarà fondamentale. Le stelle suggeriscono di evitare stress inutili e di prendersi cura del proprio benessere.
Cari Gemelli, momento importante per ampliare i propri orizzonti. Nuove possibilità di incontro e dialogo, specialmente nel campo sentimentale. È il momento di lasciarsi andare e seguire l’istinto.
Cari Cancro, dovete gestire un po’ di agitazione emotiva, ma le stelle vi aiutano a trovare un punto di equilibrio. È importante ascoltare i segnali che arrivano dal cuore senza lasciarsi sopraffare dalle paure. Per quanto riguarda il lavoro, prudenza e concentrazione pagheranno.
Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 1 marzo 2026), avrete modo di mettervi in luce in questi giorni. Sfruttate al meglio la vostra creatività e fate passi avanti in progetti importanti.
Cari Vergine, potreste sentire il bisogno di fare ordine nelle proprie idee. Questo fine settimana è ideale per programmare il futuro e risolvere questioni rimaste in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro, è richiesta precisione, mentre in amore serve un approccio più aperto e comunicativo.
Cari Bilancia, momento favorevole per i rapporti interpersonali. Momenti di grande armonia, sia in amore sia nelle amicizie. È un buon momento per chiarire eventuali malintesi e rafforzare i legami.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, affrontate un weekend di grande intensità emotiva. Le stelle consigliano di canalizzare questa forza verso azioni costruttive.
Cari Sagittario, giornate dinamiche e stimolanti. Guardate avanti con ottimismo, puntando su nuove opportunità. In amore, è il momento di aprirsi e lasciarsi sorprendere.
Cari amici dei Capricorno, nel corso del weekend avrete un’occasione per consolidare quanto costruito finora. Le stelle supportano i progetti importanti e invitano a mantenere la concentrazione.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 1 marzo 2026), sarete spinti a esprimere al meglio la vostra creatività. Non dovete avere paura di uscire dagli schemi tradizionali.
Cari Pesci, vivrete un fine settimana ispirato e ricco di emozioni. Questo periodo è ideale per coltivare i propri sogni e per dedicarsi a ciò che fa sentire vivi.