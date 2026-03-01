Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 1 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 1 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore potrete contare su una buona dose di energia. Sul lavoro è il momento di osare e mettersi in gioco, mentre in amore la passione può portare a momenti intensi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, state vivendo un weekend in cui la calma sarà fondamentale. Le stelle suggeriscono di evitare stress inutili e di prendersi cura del proprio benessere.

Gemelli

Cari Gemelli, momento importante per ampliare i propri orizzonti. Nuove possibilità di incontro e dialogo, specialmente nel campo sentimentale. È il momento di lasciarsi andare e seguire l’istinto.

Cancro

Cari Cancro, dovete gestire un po’ di agitazione emotiva, ma le stelle vi aiutano a trovare un punto di equilibrio. È importante ascoltare i segnali che arrivano dal cuore senza lasciarsi sopraffare dalle paure. Per quanto riguarda il lavoro, prudenza e concentrazione pagheranno.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 1 marzo 2026), avrete modo di mettervi in luce in questi giorni. Sfruttate al meglio la vostra creatività e fate passi avanti in progetti importanti.

Vergine

Cari Vergine, potreste sentire il bisogno di fare ordine nelle proprie idee. Questo fine settimana è ideale per programmare il futuro e risolvere questioni rimaste in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro, è richiesta precisione, mentre in amore serve un approccio più aperto e comunicativo.

Bilancia

Cari Bilancia, momento favorevole per i rapporti interpersonali. Momenti di grande armonia, sia in amore sia nelle amicizie. È un buon momento per chiarire eventuali malintesi e rafforzare i legami.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, affrontate un weekend di grande intensità emotiva. Le stelle consigliano di canalizzare questa forza verso azioni costruttive.

Sagittario

Cari Sagittario, giornate dinamiche e stimolanti. Guardate avanti con ottimismo, puntando su nuove opportunità. In amore, è il momento di aprirsi e lasciarsi sorprendere.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, nel corso del weekend avrete un’occasione per consolidare quanto costruito finora. Le stelle supportano i progetti importanti e invitano a mantenere la concentrazione.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 1 marzo 2026), sarete spinti a esprimere al meglio la vostra creatività. Non dovete avere paura di uscire dagli schemi tradizionali.

Pesci

Cari Pesci, vivrete un fine settimana ispirato e ricco di emozioni. Questo periodo è ideale per coltivare i propri sogni e per dedicarsi a ciò che fa sentire vivi.