Oroscopo Branko oggi, giovedì 1 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi
OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 1 gennaio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 1 gennaio2026:
Cari Ariete, le novità chiamano. Ci si potrà imporre in posti mai frequentati grazie al proprio carisma. L’organizzazione sarà la chiave, soprattutto prima di un viaggio.
Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, bisognerà avere coraggio e superare i propri limiti. I risultati arriveranno, l’audacia premiata, ma sarà necessario ritrovare la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità.
Cari Gemelli, nel 2026 sarà meglio prediligere la concretezza. Il pragmatismo sarà la chiave verso orizzonti inesplorati: gli obiettivi verranno raggiunti, ma non perderti nel superfluo.
Cari Cancro, il 2026 sarà segnato da profonde trasformazioni, con cambiamenti cruciali che daranno una svolta alla tua vita. Bisognerà essere fiduciosi e procedere senza paura.
Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 1 gennaio 2026), si prospetta un anno pieno di amore. Se si è single, sarà un anno favorevole per innamorarsi. Se si è in coppia, la passione brucerà più che mai.
Cari Vergine, è arrivato il momento di vivere da protagonisti, mettendo da parte vecchi rancori. Dopo svariati tentativi di riconciliazione, è bene ripartire da se stessi: hai fatto tutto il possibile.
Cari Bilancia, una svolta inaspettata arriverà sul lavoro dopo luglio. Troverai la tua dimensione, accrescendo il prestigio e i guadagni. Fai attenzione a possibili problemi legali.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, legami che non servono più verranno recisi. Chiuderai vecchi cerchi in amore. Sul lavoro, deciderai cosa funziona e cosa invece ti rallenta.
Cari Sagittario,la fortuna sarà a lungo una compagna fedelissima. Costruirai basi solide per progetti futuri. Decisioni prese al momento giusto porteranno lontano.
Cari amici dei Capricorno, il 2026 sarà un anno di profondo cambiamenti. Con coraggio e astuzia si supereranno anche le sfide più ardue.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 1 gennaio 2026), Non sottovalutare la tua forza. Le stelle ti sorridono, così come la fortuna: anche di fronte agli ostacoli, troverai una via d’uscita.
Cari Pesci, non avere fretta: con calma e serenità arriverai più lontano che mai. La fortuna busserà inaspettata verso metà febbraio.