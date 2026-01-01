Icona app
Ultimo aggiornamento ore 10:00
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, giovedì 1 gennaio 2026: le previsioni segno per segno

di Giovanni Macchi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 1 gennaio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 1 gennaio2026:

Ariete

Cari Ariete, le novità chiamano. Ci si potrà imporre in posti mai frequentati grazie al proprio carisma. L’organizzazione sarà la chiave, soprattutto prima di un viaggio.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, bisognerà avere coraggio e superare i propri limiti. I risultati arriveranno, l’audacia premiata, ma sarà necessario ritrovare la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità.

Gemelli

Cari Gemelli, nel 2026 sarà meglio prediligere la concretezza. Il pragmatismo sarà la chiave verso orizzonti inesplorati: gli obiettivi verranno raggiunti, ma non perderti nel superfluo.

Cancro

Cari Cancro, il 2026 sarà segnato da profonde trasformazioni, con cambiamenti cruciali che daranno una svolta alla tua vita. Bisognerà essere fiduciosi e procedere senza paura.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 1 gennaio 2026), si prospetta un anno pieno di amore. Se si è single, sarà un anno favorevole per innamorarsi. Se si è in coppia, la passione brucerà più che mai.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, è arrivato il momento di vivere da protagonisti, mettendo da parte vecchi rancori. Dopo svariati tentativi di riconciliazione, è bene ripartire da se stessi: hai fatto tutto il possibile.

Bilancia

Cari Bilancia, una svolta inaspettata arriverà sul lavoro dopo luglio. Troverai la tua dimensione, accrescendo il prestigio e i guadagni. Fai attenzione a possibili problemi legali.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, legami che non servono più verranno recisi. Chiuderai vecchi cerchi in amore. Sul lavoro, deciderai cosa funziona e cosa invece ti rallenta.

Sagittario

Cari Sagittario,la fortuna sarà a lungo una compagna fedelissima. Costruirai basi solide per progetti futuri. Decisioni prese al momento giusto porteranno lontano.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, il 2026 sarà un anno di profondo cambiamenti. Con coraggio e astuzia si supereranno anche le sfide più ardue.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 1 gennaio 2026), Non sottovalutare la tua forza. Le stelle ti sorridono, così come la fortuna: anche di fronte agli ostacoli, troverai una via d’uscita.

Pesci

Cari Pesci, non avere fretta: con calma e serenità arriverai più lontano che mai. La fortuna busserà inaspettata verso metà febbraio.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca