Oroscopo Branko oggi, domenica 1 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi
OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 1 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 1 febbraio2026:
Cari Ariete, giornata più calma, ma utile per consolidare. In amore torna la complicità. Lavoro: meglio rifinire che iniziare. Energia in equilibrio.
Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il cielo si alleggerisce. Amore più sereno, parole chiarificatrici. Lavoro: piccoli progressi concreti. Benessere in crescita.
Cari Gemelli, giornata brillante. Amore frizzante, incontri favoriti. Lavoro dinamico, buone notizie. Ottima forma mentale.
Cari Cancro, emozioni profonde ma gestibili. Amore chiede sincerità. Lavoro: segui l’istinto. Cura il riposo.
Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 1 febbraio 2026), domani favorevole. Amore passionale. Lavoro: riconoscimenti. Energia alta.
Cari Vergine, cielo pratico. Amore più stabile. Lavoro produttivo. Salute buona se non esageri.
Cari Bilancia, armonia in arrivo. Amore dolce. Lavoro: accordi positivi. Equilibrio psicofisico.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata potente. Amore intenso. Lavoro strategico. Attenzione agli eccessi.
Cari Sagittario, movimento e novità. Amore leggero. Lavoro creativo. Energia positiva.
Cari amici dei Capricorno, stabilità. Amore affidabile. Lavoro solido. Resistenza buona.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 1 febbraio 2026), idee brillanti. Amore libero. Lavoro innovativo. Riposo necessario.
Cari Pesci, intuizione forte. Amore romantico. Lavoro ispirato. Benessere legato alla calma.