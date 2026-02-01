Icona app
Ultimo aggiornamento ore 08:10
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, domenica 1 febbraio 2026: le previsioni segno per segno

di Marco Nepi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 1 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 1 febbraio2026:

Ariete

Cari Ariete, giornata più calma, ma utile per consolidare. In amore torna la complicità. Lavoro: meglio rifinire che iniziare. Energia in equilibrio.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il cielo si alleggerisce. Amore più sereno, parole chiarificatrici. Lavoro: piccoli progressi concreti. Benessere in crescita.

Gemelli

Cari Gemelli, giornata brillante. Amore frizzante, incontri favoriti. Lavoro dinamico, buone notizie. Ottima forma mentale.

Cancro

Cari Cancro, emozioni profonde ma gestibili. Amore chiede sincerità. Lavoro: segui l’istinto. Cura il riposo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 1 febbraio 2026), domani favorevole. Amore passionale. Lavoro: riconoscimenti. Energia alta.

Vergine

Cari Vergine, cielo pratico. Amore più stabile. Lavoro produttivo. Salute buona se non esageri.

Bilancia

Cari Bilancia, armonia in arrivo. Amore dolce. Lavoro: accordi positivi. Equilibrio psicofisico.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata potente. Amore intenso. Lavoro strategico. Attenzione agli eccessi.

Sagittario

Cari Sagittario, movimento e novità. Amore leggero. Lavoro creativo. Energia positiva.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, stabilità. Amore affidabile. Lavoro solido. Resistenza buona.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 1 febbraio 2026), idee brillanti. Amore libero. Lavoro innovativo. Riposo necessario.

Pesci

Cari Pesci, intuizione forte. Amore romantico. Lavoro ispirato. Benessere legato alla calma.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca