Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:01
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, lunedì 1 dicembre 2025: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 1 dicembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 1 dicembre2025:

Ariete

Cari Ariete, inizia dicembre con una spinta di energia e determinazione. Le stelle favoriscono decisioni coraggiose e nuovi inizi.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, ritrovate serenità e voglia di stabilità. Questa settimana è utile per fare bilanci e organizzare il lavoro in modo efficace.

Gemelli

Cari Gemelli, settimana vivace e stimolante. Le energie planetarie favoriscono comunicazione e nuovi contatti. Sul lavoro, idee e progetti creativi trovano terreno fertile.

Cancro

Cari Cancro, parte una settimana di introspezione e riflessione. Le stelle suggeriscono di mettere ordine nei pensieri e nei sentimenti.

oroscopo branko

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 1 dicembre 2025), la determinazione e la forza interiore sono ai massimi livelli. Per quanto riguarda il lavoro, progetti importanti possono muovere passi avanti, mentre in amore la passione è intensa.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, la settimana è produttiva e concentrata. Le stelle favoriscono chiarezza mentale e organizzazione. Sul lavoro, nuove opportunità si presentano, ma serve metodo per sfruttarle al meglio.

Bilancia

Cari Bilancia, giorni di equilibrio e rinnovamento. In amore, i rapporti esistenti possono migliorare grazie a dialogo e comprensione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le stelle favoriscono decisioni decisive e momenti di forte passione. Sul lavoro, il cielo supporta iniziative audaci, ma serve lucidità.

Sagittario

Cari Sagittario, vivete giorni di entusiasmo e nuove possibilità. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere riconoscimenti o proposte interessanti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, affrontate una settimana di concretezza e organizzazione. Sul lavoro, i progetti avanzano e le soddisfazioni arrivano per chi è costante.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 1 dicembre 2025), le stelle favoriscono l’originalità e la capacità di trovare soluzioni innovative. In amore, chi ha avuto dubbi può chiarire, mentre i single vivono esperienze interessanti.

Pesci

Cari Pesci, emozioni intense e intuizioni profonde. In amore, la sincerità e la sensibilità guideranno le relazioni. Chi è single può vivere un incontro speciale e sorprendente.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 1 al 7 dicembre 2025) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 1 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 1 dicembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 1 al 7 dicembre 2025) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 1 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 1 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 1 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 1 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, domenica 30 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 30 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 30 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 30 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 30 novembre 2025
Ricerca