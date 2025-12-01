Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 1 dicembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 1 dicembre2025:

Ariete

Cari Ariete, inizia dicembre con una spinta di energia e determinazione. Le stelle favoriscono decisioni coraggiose e nuovi inizi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, ritrovate serenità e voglia di stabilità. Questa settimana è utile per fare bilanci e organizzare il lavoro in modo efficace.

Gemelli

Cari Gemelli, settimana vivace e stimolante. Le energie planetarie favoriscono comunicazione e nuovi contatti. Sul lavoro, idee e progetti creativi trovano terreno fertile.

Cancro

Cari Cancro, parte una settimana di introspezione e riflessione. Le stelle suggeriscono di mettere ordine nei pensieri e nei sentimenti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 1 dicembre 2025), la determinazione e la forza interiore sono ai massimi livelli. Per quanto riguarda il lavoro, progetti importanti possono muovere passi avanti, mentre in amore la passione è intensa.

Vergine

Cari Vergine, la settimana è produttiva e concentrata. Le stelle favoriscono chiarezza mentale e organizzazione. Sul lavoro, nuove opportunità si presentano, ma serve metodo per sfruttarle al meglio.

Bilancia

Cari Bilancia, giorni di equilibrio e rinnovamento. In amore, i rapporti esistenti possono migliorare grazie a dialogo e comprensione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le stelle favoriscono decisioni decisive e momenti di forte passione. Sul lavoro, il cielo supporta iniziative audaci, ma serve lucidità.

Sagittario

Cari Sagittario, vivete giorni di entusiasmo e nuove possibilità. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere riconoscimenti o proposte interessanti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, affrontate una settimana di concretezza e organizzazione. Sul lavoro, i progetti avanzano e le soddisfazioni arrivano per chi è costante.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 1 dicembre 2025), le stelle favoriscono l’originalità e la capacità di trovare soluzioni innovative. In amore, chi ha avuto dubbi può chiarire, mentre i single vivono esperienze interessanti.

Pesci

Cari Pesci, emozioni intense e intuizioni profonde. In amore, la sincerità e la sensibilità guideranno le relazioni. Chi è single può vivere un incontro speciale e sorprendente.