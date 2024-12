Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, mercoledì 11 dicembre 2024

Questa sera, mercoledì 11 dicembre 2024, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 11 dicembre 2024.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Prosegue il reportage sullo stato di degrado e abbandono in cui versano tante periferie italiane. Da Roma a Treviso, passando per Frosinone e Caivano, sembrano essere sempre di più gli alloggi comunali oggetto di una cattiva gestione. A seguire, la storia di Monica, vittima di quello che sembrerebbe essere un errore giudiziario. La donna si trova in carcere per l’omicidio di una vicina di casa, confessato, però, da un’altra donna. Infine, spazio all’inchiesta che ha contribuito a rivelare i presunti affari illeciti attorno alla moschea abusiva di Monfalcone. Nel piccolo paese in provincia di Gorizia, alcuni cittadini di origini bengalesi hanno denunciato di essere costretti a versare una parte del proprio stipendio a chi gestisce il luogo di culto. Pena, la perdita del lavoro. A chiudere, gli ultimi aggiornamenti sui ladri di case.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – mercoledì 11 dicembre 2024 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.