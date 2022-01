Berlusconi certo della sua elezione a presidente: il Cavaliere sta già lavorando al restyling del Quirinale

Silvio Berlusconi ce la farà a succedere a Sergio Mattarella nel ruolo di Capo dello Stato? Secondo molti no ma secondo il diretto interessato è praticamente cosa fatta. “Lui è sempre così, crede sempre molto in quello che fa”, “il problema è che molte volte le sue iniziative si rivelano un bluff”, spiega un big di centro-destra che lo conosce molto bene, uno di quelli che per tanti anni ha avuto a che fare con lui.

Sta di fatto però che il Cavaliere ci crede talmente tanto nella sua ascesa al Colle che ha già dato mandato ad alcuni suoi fedelissimi di progettare un “restyling” del palazzo dei Papi, ovvero del Quirinale. Si avete capito bene: l’uomo di Arcore una volta insediato al Colle chiamerebbe subito i suoi adepti per dargli una “risistemata”.

D’altra parte tutti sanno quanto lui sia appassionato d’arte e di giardinaggio. Infatti starebbe già pensando a come risistemare gli uffici e le stanze per gli ospiti ma soprattutto a come dare una riorganizzata ai giardini del Quirinale che per il leader di Forza Italia sono sempre stati troppo “spenti” e formali.

Insomma, bisognerebbe vivacizzarli, dargli una rinfrescata. Così come anche le stanze e gli uffici del presidente della Repubblica. Insomma, se Silvione dovesse veramente farcela scordatevi il Quirinale come l’avete conosciuto e tenetevi pronti all’arrivo di uno stuolo di architetti e giardinieri pronti a cambiare volto alla storica residenza dei Papi. A proposito: chissà costoro cosa ne penseranno.