Proprio mentre il Pio Albergo Trivulzio è, con altre strutture, al centro di una complessa indagine della magistratura, si apre il bando per la nomina dei rappresentanti del Comune di Milano dell’Azienda di Servizi alla Persona “Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio”

Dal 2003, infatti, le tre storiche realtà assistenziali milanesi si sono fuse in un unico soggetto, la cui governance è espressa in parte dal Comune di Milano e in parte da Regione Lombardia.

Per quanto riguarda i rappresentanti del Comune, si è aperto il bando che, fino al 6 maggio, consente di candidarsi per il ruolo, con accettazione delle candidatura da parte dei candidati entro l’8 maggio..

Palazzo Marino deve rinnovare le seguenti cariche: tre membri del consiglio di indirizzo, un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti dell’Azienda di Servizi alla Persona “Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio”, nonché un membro effettivo nel collegio dei revisori dei conti della Fondazione delle Stelline.

La procedura di presentazione delle proposte di candidatura avverrà online, attraverso il sito del Comune. Le informazioni su modalità di candidatura, requisiti e clausole di inammissibilità si trovano nel bando completo, pubblicato QUI

