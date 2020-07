Trivulzio, Martinitt e Stelline: ecco chi sono i nuovi dirigenti scelti da Sala

Il Sindaco di Milano Beppe Sala ha comunicato i nuovi componenti del Consiglio di Indirizzo dell’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio

Con una lettera al Presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé, Sala ha comunicato i nominativi dei nuovi rappresentanti del Comune di Milano nell’importante istituzione, a seguito del bando aperto lo scorso aprile. Per il ruolo di Presidente è stata scelta Secondina Giulia Ravera, che già siede nei board di A2A, Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT), Reply, Destination Italia S.p.A., Wash-Out e Only The Brave. In passato ha avuto esperienze anche con McKinsey & Co, H3G e ASSTEL.

Sono stati inoltre designati Mario Francesco Cecchetti e Fabio Raineri.

Cecchetti è un medico con una lunga esperienza in ruoli dirigenziali presso RSA e Casa di Cura e che in passato è stato assessore alla sanità del Comune di Valganna (VA), nonché membro del COC (Centro Operativo Comunale), che la stessa amministrazione locale ha istituito in occasione dell’emergenza Covid-19.

Raineri è fondatore è presidente di Twister, società specializzata nella comunicazione finanziaria. Già responsabile pubblicità del settore finanza per Il Sole 24 Ore e Publikompass (Gruppo Fiat), si è impegnato nel sociale con i Frati Cappuccini, l’Associazione Giorgio Ambrosoli, la Caritas Sant’Ambrogio e Oltre Venture, il primo e più grande Venture Capital sociale.

