Triumph apre un negozio monomarca a Scalo Milano

Triumph, storica azienda di lingerie tra le più conosciute a livello mondiale, annuncia l’opening di due nuovi punti vendita in Italia continuando così a consolidare la propria presenza nel mercato. I nuovi negozi, situati nei villaggi outlet Mondovicino a Mondovì (CN) e Scalo Milano a pochi chilometri dal capoluogo meneghino, rappresentano un importante segnale di positività e di ripartenza nel percorso di sviluppo retail del brand, a seguito dell’emergenza Covid-19.

Un percorso iniziato a fine dello scorso anno con un processo di restyling della propria rete monomarca e che ora ha portato l’azienda ad investire nel nostro Paese, aprendo due nuovi store in importanti parchi commerciali dedicati alle grandi firme della moda e non solo. I due monomarca, di circa 125 mq (Scalo Milano) e 150 mq (Mondovicino) sono caratterizzati da arredamenti chiari e spazi ampi, ariosi e accoglienti in modo da creare immediata sinergia tra collezioni e interior design. Le vetrine valorizzano il dialogo tra lo spazio interno e quello esterno, mentre il logo trasparente sospeso sull’ingresso dona continuità e armonia agli ambienti rafforzando l’immagine raffinata di Triumph.

“Siamo felici e orgogliosi di queste due nuove aperture. In un momento storico difficile come quello che stiamo vivendo, rappresentano davvero un’iniezione di fiducia per il futuro” – afferma Francesco Pergola Retail Director South Europe & Training and Development Manager Retail Europe – “Siamo pronti ad accogliere le nostre clienti adottando tutta le misure di prevenzione necessarie, come da direttive governative, per garantire la massima sicurezza e al tempo stesso offrire un’esperienza di shopping il più piacevole possibile”. Triumph, azienda nata nel 1886, conta oggi 4.050 negozi monomarca in tutto il mondo, oltre ai 40.000 clienti wholesale e al canale e-commerce.

