Protesta di fronte alla Regione Lombardia: “È arrivata la Befana, carbone per la Giunta”

In occasione dell’Epifania, questa mattina di fronte a Palazzo Lombardia è andata in scena una protesta organizzata dalla federazione milanese di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, insieme ad alcune cittadine e cittadini. Travestiti da “Befana” gli attivisti hanno portato alla Giunta Regionale “un sacco di carbone per la disastrosa gestione dell’emergenza sanitaria”, come spiegato in un comunicato.

La protesta ha toccato anche il tema dell’avvicendamento, che pare ormai imminente, alla guida del Welfare: “Nelle stanze dei bottoni in questi momenti si consuma il siluramento dell’assessore Giulio Gallera, capro espiatorio per nascondere il fallimento della giunta di centrodestra”. Secondo i dimostranti, la soluzione da adottare sarebbe invece il commissariamento della Sanità lombarda, tema sul quale è stata rilanciata la proposta lanciata ormai mesi fa: “Con la simbolica consegna di un sacco di carbone sottolineiamo ancora una volta la necessità di un cambiamento radicale nella sanità lombarda, sperando che la scopa della Befana spazzi via questa Giunta”.

Potrebbero interessarti Covid, ANAAO Assomed: “Siamo a una svolta, da Regione Lombardia ci vuole massimo impegno” Cnr e Arpa Lombardia: “Il particolato atmosferico non favorisce la diffusione del Covid-19” Buccinasco, sindaco mette un gazebo per regalare mascherine, la Lega presenta un esposto contro di lui. Il Prefetto: “È tutto regolare”