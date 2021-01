Non sarebbe ancora fatta ma ci siamo quasi. Lega e Forza Italia sarebbero a un passo dall’accordo per sostituire l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera con l’ex sindaco di Milano e presidente del consiglio di gestione di Ubi, Letizia Moratti. Il profilo di Moratti, che comunque Silvio Berlusconi avrebbe voluto anche come candidato del centrodestra alle prossime elezioni amministrative nel capoluogo lombardo, sarebbe emerso in queste ore. Al posto di Gallera FI era alla ricerca di un tecnico o di una figura con un profilo di esperienza, come quello di Moratti.

Il rimpasto, ormai sempre più vicino, in Regione Lombardia per sostituire uno o più assessori, vedrà arrivare “qualcuno che ha ricoperto incarichi di governo nei mesi scorsi”. Ha confermato il leader della Lega Matteo Salvini, prima della visita all’ospedale in Fiera Milano. “Entro qualche ora o al massimo tra qualche giorno, avrete una squadra di eccellenza in Lombardia – ha detto – . Si va verso una Lombardia che corre”. Quanto agli ipotetici nomi che stanno circolando, tra cui quello di Letizia Moratti, Salvini non si sbilancia: “Non do giudizi sui singoli, mi interessa la squadra. Anche come Lega – ribadisce – porteremo in Regione Lombardia qualcuno che ha ricoperto incarichi di governo nei mesi scorsi, perché per noi se la Lombardia corre, corre tutta Italia. Punteremo tantissimo sul rilancio della Regione”.

