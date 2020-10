Edison inaugura un nuovo servizio pubblico nelle stazioni della metropolitana milanese M2 per fare il pieno di energia anche in viaggio. La società energetica, che proprio a Milano inizia la sua storia oltre 135 anni fa, ha installato 20 colonnine di ricarica nelle stazioni a più alta affluenza della linea verde M2, alle fermate di Porta Genova, Cadorna, Porta Garibaldi, Stazione Centrale e Piola. Il servizio consente ai passeggeri di ricaricare in modo semplice e gratuito i propri dispositivi mobili.

Si tratta del primo progetto di questo tipo in una metropolitana europea, che Edison ha promosso in collaborazione con IGPDecaux e ATM per introdurre un innovativo servizio alle persone, facilitandone gli spostamenti. Il progetto è frutto di un’attenzione alla mobilità urbana che Edison condivide fin dalle origini, quando sul finire dell’Ottocento elettrificò la rete tranviaria di Milano, fino ad allora trainata dai cavalli, alimentandola con l’energia rinnovabile delle centrali idroelettriche sul fiume Adda.

“Siamo molto soddisfatti di inaugurare un nuovo servizio pubblico per la ricarica elettrica in alcune stazioni della metropolitana milanese e di continuare così a dare il nostro contributo per lo sviluppo e la diffusione di soluzioni intelligenti per la sostenibilità della nostra vita quotidiana.– dichiara Cristina Parenti, Senior Vice President External Relations & Communication di Edison – Attraverso le postazioni di ricarica elettrica inoltre abbiamo l’opportunità di sensibilizzare ulteriormente le persone all’uso consapevole dell’energia condividendo l’impegno per la costruzione di un futuro sostenibile”.

“Il nuovo servizio di ricarica gratuita combina la grande esperienza di Edison nel fornire al territorio soluzioni sempre più innovative e sostenibili con l’opportunità di sensibilizzare le persone ad un uso sempre più consapevole dell’energia. Ogni colonnina è infatti ben identificabile grazie a un backdrop, che oltre a informare i passeggeri del servizio offerto, ospita la campagna di comunicazione di Edison L’energia che cambia tutto, per cui ognuno di noi è il protagonista della transizione energetica. Grazie a tanti, piccoli, continui gesti quotidiani è possibile promuovere e attivare cambiamenti positivi per tutti e per il nostro ambiente. Minimizzare gli sprechi, applicare soluzioni efficienti, utilizzare fonti energetiche sostenibili come l’eolico o il fotovoltaico, o ancora prendere mezzi di trasporto alimentati da elettricità, come la metropolitana, sono solo alcuni esempi concreti di questi cambiamenti alla portata di ciascuno di noi. E proprio in virtù di queste nostre scelte ‘smart’ quotidiane, possiamo diventare L’energia che cambia tutto”, spiega Parenti.

