Mascherine a lutto, un flashmob per dire: “Proprio perché amiamo la Lombardia, va commissariata”

Ha avuto grande successo #SalviamoLaLombardia, manifestazione promossa da Casa Comune, I Sentinelli di Milano, Medicina Democratica, Milano 2030 e Arci Milano, con l’adesione di 25 associazioni in totale, per esprimere il proprio lutto per la sanità lombarda e sostenere la proposta di commissariamento della sanità regionale. Visti i tempi che corrono, alla classica adunata di piazza si è preferito un flashmob online, con le foto degli aderenti che indossano mascherine listate a lutto e cartelli di protesta.

Un’iniziativa che, prima ancora di svolgersi, ha innervosito il Presidente della Lombardia Attllio Fontana, che in un’intervista a “Repubblica” ha definito i manifestanti “persone poco informate e che non conoscono i fatti”.

E ancora doveva vedere le numerose adesioni! Luca Paladini, portavoce de I Sentinelli scrive sulla sua bacheca: “È oggi che abbiamo deciso di ricordare le 15.800 vittime della strage lombarda. Il giorno dove vogliamo riempire questa piazza virtuale ma anche le strade delle nostre città per dire non solo che non dimenticheremo ma che vogliamo fermare chi ha dimostrato di non essere assolutamente in grado di gestire questa situazione nella nostra Regione”.

L’eurodeputato PD Pierfrancesco Majorino, che con Casa Comune è stato uno degli ideatori dell’iniziativa ne sottolinea invece il legame con un profondo amore per la Lombardia, respingendo così le accuse di chi bolla i ciritici del welfare targato Fontana-Gallera come “antilombardi”: “E’ un protesta pacifica. Un piccolo gesto per dire quello che pensiamo. Sapremo essere in tanti”.

