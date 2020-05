Il Gruppo Sodalis dona prodotti per la cura del corpo e della casa per un valore di 200.000 euro alle famiglie in difficoltà.

Migliaia di confezioni di beni necessari al mantenimento della cura di sé e della dignità personale saranno disponibili presso gli Empori della Solidarietà di Caritas Ambrosiana nelle province di Milano, Lecco, Varese, Monza e Brianza.

Le attività del Gruppo Sodalis sono focalizzate sulla cura della persona e della casa. Il gruppo italiano leader nei mercati Health, Beauty, Personal e Home Care interpreta da sempre la propria missione aziendale come una forma di responsabilità sociale.

L’impegno di Sodalis si traduce ora, durante lo stato d’emergenza che stiamo attraversando, in un supporto diretto alle famiglie in difficoltà, messe a durissima prova dai pesanti effetti economici del contagio da Covid-19.

I prodotti per la cura del corpo e della casa fanno parte di quei beni necessari al mantenimento della salute e della dignità personale.

Sodalis ha inviato a Caritas Ambrosiana una donazione che include migliaia di prodotti fra cui: deodoranti, saponi, shampoo, creme per la pelle, detergenti intimi, guanti, salviettine, detersivi per piatti e pavimenti. Sono merci di cui solitamente diamo per scontata la disponibilità, quando vengono a mancare si rivelano invece per tutta la loro importanza.

Cosí si esprime al riguardo Fabio Granata, CEO di Sodalis: “In questo momento profondamente delicato Sodalis Group vuol essere al fianco del Paese, fornendo aiuti concreti, celeri ed efficaci a sostegno del sistema sanitario in prima linea ogni giorno nella lotta al Covid-19”.

Questa donazione si inserisce nel quadro delle attività con cui Sodalis fornisce il proprio supporto alla lotta contro le sofferenze provocate dal contagio. Fra tali attività si segnala la donazione di attrezzature medicali e di prodotti per la cura del corpo eseguita ad Aprile 2020 in favore di una serie di strutture ospedaliere distribuite su tutto il territorio nazionale. Gli aiuti di Sodalis per la lotta al Covid-19 hanno raggiunto ad oggi una cifra prossima a 700.000 euro.

Potrebbero interessarti Dai party privati, ai viaggi fuori città: cosa è vietato e cosa è consentito fare dal 18 maggio “I rapitori di Silvia Romano devono essere ammazzati come cani”: la frase shock del consigliere di Pistoia Coronavirus, sacerdoti e fedeli festeggiano il ritorno delle messe con cori da stadio | VIDEO