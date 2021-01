Nella Milano ancora sotto la morsa del Covid-19, viene organizzata una raccolta di prodotti alimentari per aiutare le persone in difficoltà. L’iniziativa, in programma sabato 30 gennaio, è promossa da Mare Culturale Urbano, in collaborazione con realtà molto attive tra il Municipio 7 e il Municipio 8 di Milano: le Brigate Volontarie per l’Emergenza Brigata Ardita, l’associazione Stare al Galla e la squadra di calcio Partizan Bonola, che ha proprio nella funzione sociale dello sport la sua ragione costitutiva.

Sono due i luoghi fisici dove sarà possibile contribuire al progetto, dalle 8.00 alle 18.30: la sede di Mare Culturale Urbano in Cascina Torrette (via Giuseppe Gabetti 15), dove saranno operative anche le Brigate Volontarie per l’Emergenza, e quella del Food Hub in Cascina Merlata (Area Mind), dove ci saranno anche Stare al Galla e Partizan Bonola.

Come partecipare all’iniziativa? I volontari raccoglieranno generi alimentari per per contrastare l’emergenza Covid-19 e aiutare chi si è trovato e si trova ancora in difficoltà. Chi vuole aiutare il progetto puà farlo acquistando e poi donando i beni di prima necessità che verranno in seguito distribuiti alle persone del Municipio 7 e Municipio 8.

I prodotti che si possono donare sono: pasta, riso, tonno, carne e legumi in scatola, olio, latte a lunga conservazione, thè, caffè, succhi di frutta, passata di pomodoro e sughi pronti, pannolini, omogeneizzati, latte in polvere, biscotti e merendine confezionate, farina, sale e zucchero. Da evitare i prodotti freschi e deperibili.

