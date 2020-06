Anche Beppe Sala attacca Regione Lombardia: “È ora di cambiare”

Beppe Sala attacca Regione Lombardia

“Non sono in condizione, per il mio ruolo di chiedere un commissariamento, non credo si possa fare tra Sindaco e presidente della Regione. Rimane il fatto che molta della critica a Regione Lombardia la condivido”: così ha dichiarato il Sindaco di Milano Beppe Sala, commentando la manifestazione in programma per domani sabato 20 giugno alle ore 15 in Piazza Duomo a Milano.

Il primo cittadino ha preso parte all’incontro ‘Obiettivo Milano. Verso le comunali’, promosso dall’associazione Cronisti in Comune, nel quale ha anche aggiunto: “È passato molto tempo, c’è stata una prima fase in cui non si poteva cambiare dal punto di vista della gestione, ma a questo punto bisogna farlo. Di base non è il problema di cambiare una persona, ma cambiare strategia. Serve un’ammissione che alcune cose non vanno. Quello che mi aspetterei dal mio collega Fontana è una serena analisi di coscienza di quello che non va e anche degli errori fatti, anche io l’ho fatto”.

