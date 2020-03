Il benessere anche a casa: le video lezioni di Aspria Harbour Club

In conformità alle recenti disposizioni sanitarie, l’Aspria Harbour Club – noto centro benessere di zona San Siro – ha sospeso le proprie attività fino al 3 aprile. Tuttavia, grazie al programma #CIPRENDIAMOCURADIVOI anche le attività diventano “smart”, con la tecnologia.

Attraverso una piattaforma virtuale l’Aspria Harbour Club offre infatti un vasto programma di corsi, lezioni, tutorial e consigli di bellezza, da provare nella comodità della propria casa, per prendersi cura di se stessi anche durante questo delicato momento.

Le video lezioni, a cura degli esperti fitness del Club, si raccolgono sotto il format “la palestra a casa tua”. Vi sono corsi per tutti i gusti e tutte le necessità: allenamenti funzionali, per rassodare i glutei, a circuito, o ancora zumba, yogilates, introduzione a nuovi sport come il padel, e molto altro ancora, sempre guidati dalla grande professionalità dei trainer Aspria, che spiegano come tenersi in forma anche tra le mura di casa propria.

L’offerta online del Club è in perfetta armonia con la sua filosofia: coniugare un’alimentazione sana e corretta con il giusto allenamento, dedicando del tempo al relax e alla cura di sé. Ecco perché sulle pagine Facebook e Instagram di Aspria è possibile trovare l’anteprima delle video-ricette sfiziose e salutari, tra spaghetti al pomodoro, tartare e insalate superfood, da accompagnare ad un allenamento specifico.

Poiché il benessere parte soprattutto dalla mente, Aspria Harbour Club metterà a disposizione dei propri soci anche sessioni di meditazione e contributi di psicologi ed esperti del settore.

Un occhio di riguardo anche per i più piccini: tra il materiale disponibile online, infatti, vi sono anche curiose e divertenti attività per i bambini, da fare insieme a mamma e papà, per passare il tempo senza annoiarsi. Academy Aspria, che si prende cura dei bambini al Club ma anche da lontano, svela ad esempio come creare uno speciale segnalibro o realizzare un piccolo acquario di carta.

