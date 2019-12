Previsioni meteo di oggi, 6 dicembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, venerdì 6 dicembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, venerdì 6 dicembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi venerdì 6 dicembre 2019 | NORD

Al nord Italia previsto cielo generalmente sereno o poco nuvolo un po’ ovunque, a parte locali annuvolamenti sulla Liguria, con velature in arrivo dalla serata. Al mattino e dopo il tramonto dense foschie o banchi di nebbia sulla pianura padana.

CENTRO E SARDEGNA

Al centro previste molte nubi su tutte le regioni con piovaschi su quelle tirreniche e sull’Umbria. Rapido diradamento della nuvolosità dal primo pomeriggio sulla Sardegna e dalla serata sulle aree adriatiche.

TUTTE LE NOTIZIE SULL’ALLERTA METEO IN ITALIA

Previsioni meteo oggi venerdì 6 dicembre 2019 | SUD E SICILIA

Addensamenti compatti ovunque con deboli precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle aree tirreniche peninsulari, più intense ed abbondanti sul salento e al mattino sulla Calabria ionica, ma in rapido dissolvimento su quest’ultima. Dalla serata previste ampie aperture sull’isola e sul settore adriatico, ad eccezione della Puglia meridionale.

TEMPERATURE

Temperature in diminuzione sulle alpi, stazionarie sulla pianura padana centro-occidentale e sulle due isole maggiori, in aumento altrove.

Previsioni meteo oggi venerdì 6 dicembre 2019 | VENTI

Venti deboli variabili su tutto il territorio.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, molto mossi lo Ionio e il basso Adriatico con moto ondoso in attenuazione durante il pomeriggio. Da poco mossi a mossi i restanti bacini.