Previsioni meteo di oggi, 30 novembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, sabato 30 novembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, sabato 30 novembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi sabato 30 novembre 2019 | NORD

Al Nord si prevede cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, a eccezione delle zone dei rilievi del confine, dove al primo mattino ci sarà una densa nuvolosità con qualche pioggia sparsa. Nelle ore centrali della giornata, le nubi si sposteranno anche sul settore occidentale. Al mattino e dopo il tramonto, invece, ci saranno i soliti banchi di nebbia sulla pianura padano-veneta.

CENTRO E SARDEGNA

Anche al Centro Italia si prevede una giornata di bel tempo, con nubi basse su Umbria e sulle aree Appenniniche, senza però alcun rischio di piogge. In serata, invece, si registrerà un aumento della nuvolosità su tutte le regioni tirreniche peninsulari. Bel tempo previsto anche in Sardegna.

Previsioni meteo oggi sabato 30 novembre 2019 | SUD E SICILIA

La situazione al Sud Italia sarà invece leggermente diversa rispetto al resto della penisola. Ci saranno infatti nuvole compatte sul settore tirrenico, dove non mancheranno rovesci e temporali, particolarmente intensi sulla Calabria nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata, però, le condizioni del meteo miglioreranno anche in questa zona. Altrove sole e bel tempo.

TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in lieve calo su Triveneto, Emilia-Romagna, regioni adriatiche centrali, Toscana e Sardegna, mentre saranno stazionarie altrove. Le massime, invece, saranno in flessione su Triveneto, Centro Italia e regioni adriatiche meridionali, mentre altrove non registreranno grosse variazioni.

Previsioni meteo oggi sabato 30 novembre 2019 | VENTI

I venti saranno deboli variabili al Nord e occidentali al Centro-Sud.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, il mare di Sardegna, il Tirreno centro-meridionale, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio orientale saranno da mossi a molto mossi, mentre gli altri bacini varieranno da poco mossi a mossi.

