Previsioni meteo di oggi, 28 dicembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, sabato 28 dicembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, sabato 28 dicembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi sabato 28 dicembre 2019 | NORD

Al Nord sono previste nubi basse a carattere stratificato in pianura padana, con foschie dense ma anche locali banchi di nebbia. Nel resto del nord, cielo sereno o poco nuvoloso.

CENTRO E SARDEGNA

Addensamenti compatti sulle regioni adriatiche. La giornata sarà caratterizzata da nevicate sparse sulle aree interne, oltre i 300-500 metri. Bel tempo sul resto del centro Italia.

Previsioni meteo oggi sabato 28 dicembre 2019 | SUD E SICILIA

A Sud cielo prevalentemente nuvoloso o coperto, sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia Tirrenica, con nevicate sparse su rilievi appenninici oltre i 300-500 metri. Piogge e rovesci sparsi sulle restanti aree adriatiche. Presenti anche temporali locali sia sulle coste ioniche di Calabria che sulla Sicilia.

TEMPERATURE

Temperature minime in diminuzione sulla pianura padana occidentale, sull’area alpina e prealpina orientale, sull’area appenninica e sulle regioni centrali tirreniche. Vale anche per la Sicilia orientale e Calabria. In aumento invece su alpi e prealpi centro-occidentali, sulle aree costiere adriatiche, mentre saranno stazionarie altrove.

Massime in diminuzione anche marcata sulle regioni alpine centro-orientali e al centro-sud, stazionarie invece altrove.

Previsioni meteo oggi sabato 28 dicembre 2019 | VENTI

Venti da moderati a forti da nord-est sulle regioni centromeridionali, con locali rinforzi lungo le aree appenniniche e sulle coste.

Da deboli invece a variabili sul resto del paesi, tendenti a disporsi da nord lungo le aree alpine.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, i mari da molto mosi a localmente agitati sull’adriatico, il tirreno e lo ionio. Molto mossi il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia, mentre da mosso a molto mosso il mare di Sardegna. Mosso il Mar Ligure.