Previsioni meteo di oggi, 21 dicembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, sabato 21 dicembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, sabato 21 dicembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi sabato 21 dicembre 2019 | NORD

Al nord Italia previste molte nubi su tutte le regioni, con precipitazioni diffuse, più intense su alpi e prealpi del triveneto e dell’appennino emiliano, a carattere nevoso generalmente al di sopra dei 1900 metri. Nel pomeriggio temporanea attenuazione dei fenomeni e diradamento della nuvolosità prima di un nuovo peggioramento serale con rovesci diffusi a partire dalle regioni occidentali.

CENTRO E SARDEGNA

Al centro generale maltempo con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, più intense e diffuse su regioni tirreniche, Umbria e rilievi abruzzesi. Nel pomeriggio persistenza dei fenomeni a ridosso della dorsale appenninica ed in attenuazione altrove.

TUTTE LE NOTIZIE SULL’ALLERTA METEO IN ITALIA

Previsioni meteo oggi sabato 21 dicembre 2019 | SUD E SICILIA

Al sud molte nubi sul settore tirrenico e sul Molise con precipitazioni sparse, più intense e diffuse su Campania e Molise. Su quest’ultima regione fenomeni in attenuazione durante le ore pomeridiane. In intensificazione invece su Basilicata tirrenica e Calabria settentrionale. Nuvolosità medio alta altrove, ad eccezione di annuvolamenti più consistenti sulla Puglia al mattino con associate piogge sparse. Dalla sera attese ampie schiarite.

TEMPERATURE

Minime in aumento al centro, su coste venete e friulane, Emilia Romagna orientale, Molise, Campania e Puglia settentrionali ed isole maggiori; in calo su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria ed alpi lombarde, stazionarie sul resto del Paese. Massime in lieve diminuzione su alpi, Puglia centrale, Calabria e Sicilia centro-occidentale, in rialzo al centro, su Veneto, Romagna, Campania settentrionale e Molise. Senza variazioni di rilievo altrove.

Previsioni meteo oggi sabato 21 dicembre 2019 | VENTI

Potrebbero interessarti Le previsioni del meteo in Italia per oggi, venerdì 20 dicembre 2019 Le previsioni del meteo in Italia per oggi, giovedì 19 dicembre 2019 Le previsioni del meteo in Italia per oggi, mercoledì 18 dicembre 2019

Venti forti occidentali sulla Sardegna con raffiche fino a burrasca forte al mattino e con nuovi rinforzi serali. Forti da sud-ovest con raffiche fino a burrasca o burrasca forte su Toscana meridionale, Lazio, Umbria, Abruzzo, rilievi marchigiani, Campania, Molise, Puglia garganica e Basilicata centro-occidentale. Da moderati a forti meridionali sul restante sud, con rinforzi su Sicilia tirrenica, aree montuose calabresi e restante Puglia.

Venti da moderati a forti da ovest e sud-ovest sul resto del centro e sulla Liguria di levante, con rinforzi serali su quest’ultima area. Da deboli a moderati da sud su coste venete e friulane. Deboli variabili sul restante nord con rinforzi sull’appennino emiliano.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, da agitati a molto agitati il mare e il canale di Sardegna. Da molto mosso ad agitato il Tirreno meridionale. Molto mossi o localmente agitati il mar ligure, lo stretto di Sicilia e lo Ionio settentrionale. Da mossi a molto mossi i restanti bacini.