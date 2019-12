Previsioni meteo di oggi, 12 dicembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, giovedì 12 dicembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, giovedì 12 dicembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi giovedì 12 dicembre 2019 | NORD

Le previsioni di oggi al Nord prevedono cielo inizialmente molto nuvoloso sul levante Ligure, Lombardia, Emilia-Romagna e triveneto con precipitazioni e nevose già a quote basse. Ridurranno in tarda mattinata e si attenueranno nel pomeriggio. Sul restante settentrione cielo sereno o poco nuvoloso, ma peggiorerà a fine giornata sulle regioni occidentali con deboli nevicate sparse già a quote di pianura, più diffuse sulla Val d’Aosta e aree alpine piemontesi.

CENTRO E SARDEGNA

Pioggia e nuvole per il Centro d’Italia. Nubi e precipitazioni sulle regioni tirreniche, Marche ed Umbria, frequenti soprattutto sulla Toscana Settentrionale. Nel pomeriggio ci sarà un miglioramento.

TUTTE LE NOTIZIE SULL’ALLERTA METEO IN ITALIA

Previsioni meteo oggi giovedì 12 dicembre 2019 | SUD E SICILIA

Le previsioni al Sud e in Sicilia evidenziano un cielo molto nuvoloso sulle coste della Campania, in Basilicata, Calabria e Sicilia Tirreniche con rovesci e temporali locali. Nel resto del meridione sarà tendenzialmente nuvoloso.

TEMPERATURE

Le temperature minime in flessione sui rilievi alpini confinali, sulle coste centrosettentrionali adriatiche, Lazio, Campania, Molise, Puglia, Basilicata ionica e Sicilia, mentre in rialzo sulle aree pedemontane alpine, Sardegna, Toscana occidentale e sui rilievi appenninici centrosettentrionali.

Le massime in diminuzione sulle zone alpine di confine, meno consistente su Marche, Umbria, Lazio centromeridionale, Abruzzo, Campania settentrionale e Sicilia meridionale.

Potrebbero interessarti Le previsioni del meteo in Italia per oggi, mercoledì 11 dicembre 2019 Le previsioni del meteo in Italia per oggi, martedì 10 dicembre 2019 Le previsioni del meteo in Italia per oggi, lunedì 9 dicembre 2019

Previsioni meteo oggi giovedì 12 dicembre 2019 | VENTI

Venti forti di maestrale sulla Sardegna con raffiche di burrasca forte, mentre deboli o moderati nordoccidentali su regioni adriatiche e ioniche. Deboli di direzione variabile altrove.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, i mari: da agitato a molto agitato al mattino il mare di Sardegna, mentre generalmente agitati il canale di Sardegna e stretto di Sicilia. Da molto mosso a agitato il tirreno centromeridionale, molto mosso il basso Ionio e da mossi a molto mossi il mar ligure e il restante tirreno.