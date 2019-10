Previsioni meteo di oggi, 9 ottobre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, mercoledì 9 ottobre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, mercoledì 9 ottobre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal Centro Nord e dal Sud Italia.

Previsioni meteo oggi mercoledì 9 ottobre 2019 | NORD

La giornata di oggi, secondo le previsioni del meteo, segna il ritorno del maltempo sul Nord Italia, dopo un paio di giorni di tregua. Su tutte le regioni del settentrione, ad eccezione dell’Emilia-Romagna, si attendono infatti nubi compatte per l’intera giornata, con annesse piogge sparse soprattutto nelle zone dei rilievi alpini e sul Levante ligure. In serata ci sarà invece un generale miglioramento delle condizioni del tempo.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro e in Sardegna il cielo, soprattutto nelle prime ore della giornata, sarà sereno un po’ ovunque. Nel pomeriggio, invece, ci sarà un moderato annuvolamento sulle aree appenniniche della Toscana, con piogge sparse, e su Umbria e parte del Lazio.

Previsioni meteo oggi mercoledì 9 ottobre 2019 | SUD E SICILIA

Al Sud Italia, dopo l’allerta arancione dei giorni scorsi – che ha riguardato soprattutto Calabria e Sicilia ioniche – nella giornata di oggi si attendono ancora nuvole compatte. Non mancheranno anche rovesci e temporali sparsi sulle due regioni. Altrove, invece, ci sarà cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. In Puglia meridionale cielo coperto al mattino, senza grossi rischi di precipitazioni.

TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in aumento in tutto il Nord Ovest, come anche sulla dorsale appenninica centrale, sulla Calabria e sulla Sicilia. Stazionarie le temperature minime altrove, con qualche lieve calo. Per quanto riguarda le massime, invece, ci sarà un rialzo in tutto il Sud Italia, come anche sulle regioni adriatiche centrali. Stazionarie le colonnine di mercurio sul resto della penisola.

Previsioni meteo oggi mercoledì 9 ottobre 2019 | VENTI

Per quanto riguarda i venti, si annunciano moderati orientali su Sicilia e Calabria meridionale, con rinforzi sulle aree ioniche. Sul rimanente Centro-Sud, i venti saranno deboli meridionali, mentre sul Nord Italia saranno deboli settentrionali.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, lo Ionio meridionale varierà da molto mosso ad agitato, mentre lo stretto di Sicilia sarà molto mosso. Poco mossi tutti i restanti bacini, anche se sul mar Ligure e sull’Adriatico settentrionale il moto ondoso sarà in aumento nel corso della giornata.

