Previsioni meteo di oggi, 8 ottobre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, martedì 8 ottobre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 8 ottobre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal Centro Nord e dal Sud Italia.

Previsioni meteo oggi martedì 8 ottobre 2019 | NORD

In questa giornata si prevedono condizioni di bel tempo su quasi tutto il Nord Italia: l’eccezione sarà rappresentata da una temporanea nuvolosità sulle aree Prealpine e sulla pianura veneta, fin dal mattino. In serata, inoltre, il meteo prevede un peggioramento in Liguria e nel basso Piemonte, senza però grosse precipitazioni.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro Italia e in Sardegna le condizioni climatiche saranno simili a quelle del Nord, con cielo sereno in quasi tutte le regioni e annuvolamenti sparsi sulle aree adriatiche, senza rischio di piogge.

Previsioni meteo oggi martedì 8 ottobre 2019 | SUD E SICILIA

In miglioramento le condizioni del tempo al Sud Italia, dopo l’allerta arancione diramata ieri dalla Protezione civile in relazione alla Sicilia e alla Calabria. In questa giornata, infatti, rimarranno temporali e rovesci sulle due regioni, soprattutto sui settori ionici. Fenomeni però di minore intensità rispetto a ieri. Bel tempo e poche nubi su tutte le altre aree.

TEMPERATURE

Le temperature minime saranno stazionarie sulla Valle d’Aosta, sulla Puglia centro-meridionale, sulla Calabria ionica e sulla Sicilia. In calo invece in tutto il resto d’Italia. Per quanto riguarda le massime, ci sarà invece un aumento in tutto il Sud del paese, come anche in Sardegna, basso Lazio, Abruzzo e Liguria. In calo le temperature massime sulle aree pedemontane e stazionarie altrove.

Previsioni meteo oggi martedì 8 ottobre 2019 | VENTI

I venti saranno da moderati a forti in direzione nord-orientale in tutto il Centro-Sud. Nel pomeriggio, però, ci sarà una generale attenuazione dei venti, che saranno deboli variabili in tutta la penisola.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia saranno da molto mossi ad agitati, anche se nelle ore pomeridiane il moto ondoso subirà un’attenuazione. Molto mossi anche il mar di Sardegna, il Tirreno centro-meridionale e lo Ionio. Da poco mossi a mossi tutti gli altri mari.

