Previsioni meteo di oggi, 7 novembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, mercoledì 6 novembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, giovedì 7 novembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi giovedì 7 novembre 2019 | NORD

Al Nord inizio giornata con cielo nuvoloso, che nel corso delle ore diventerà ancora più scuro con precipitazioni che colpiranno soprattutto le regioni occidentali. Tali fenomeni si intensificheranno poi sulla Liguria, Emilia Romagna, Lombardia e Triveneto. Neve oltre i 1.500 metri.

CENTRO E SARDEGNA

Nuvole compatte dalla mattina su Sardegna occidentale, Toscana, Lazio e Umbria, le quali si diraderanno poi nel corso delle ore pomeridiane. Cielo sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni.

Previsioni meteo oggi giovedì 7 novembre 2019 | SUD E SICILIA

Maltempo moderato su gran parte delle regioni del Sud Italia, con temporali e rovesci isolati già dal mattino in particolare sulle aree tirreniche. Da metà mattinata, poi, sono attese schiarite e attenuazione dei fenomeni su Sicilia occidentale, Campania e Basilicata. Sulle aree ioniche, invece, perdurerà il maltempo.

Schiarite in serata su tutte le regioni, eccezion fatta per il Sud della Puglia.

TEMPERATURE

Stabili le minime su Veneto e Toscana, mentre in generale calo altrove. Massime in calo al nord-ovest e in particolare in Abruzzo. In rialzo, invece, su Sicilia occidentale, Campania e Puglia settentrionale.

Previsioni meteo oggi giovedì 7 novembre 2019 | VENTI

Potrebbero interessarti Le previsioni del meteo in Italia per oggi, mercoledì 6 novembre 2019 Le previsioni del meteo in Italia per oggi, martedì 5 novembre 2019 Le previsioni del meteo in Italia per oggi, lunedì 4 novembre 2019

Venti deboli variabili al nord, forti da Ovest sulla Sardegna.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, mosso l’Adriatico e molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e lo Ionio.

TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO IN ITALIA