Previsioni meteo di oggi, 29 settembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, domenica 29 settembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, domenica 29 settembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal Centro Nord e dal Sud Italia.

Previsioni meteo oggi domenica 29 settembre 2019 | NORD

Le previsioni meteo di oggi portano diverse nubi al Nord, in particolare sulle regioni Alpine e sul resto della Liguria con occasionali rovesci, che diventeranno più insistenti sulle relative aree del Friuli-Venezia Giulia.

La sera un lieve peggioramento sulla Liguria Centro-orientale.

Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord, l’unica eccezione riguarderà gli annuvolamenti sulla pianura veneta dove al mattino saranno anche possibili alcune foschie e banchi di nebbia.

CENTRO E SARDEGNA

Come sarà il tempo al centro? E in Sardegna? Le previsioni oggi vedono addensamenti compatti sulle regioni tirreniche peninsulari con occasionali rovesci, più insistenti sulla Toscana Settentrionale. Possibili locali foschie nelle valli al mattino e dopo il tramonto, mentre sul resto del centro e sulla Sardegna splenderà il sole.

Previsioni meteo oggi domenica 29 settembre 2019 | SUD E SICILIA

Al Sud invece arrivano nubi compatte sulle aree tirreniche con locali rasserenamenti pomeridiani. Sulle restanti zone del sud Italia e Sicilia il cielo sarà sereno o comunque poco nuvoloso. ,

TEMPERATURE

Le temperature di questa mattinata di settembre presentano delle minime in riduzione lungo le aree alpine, su Emilia-Romagna, Toscana e le restanti aree appenniniche. In aumento invece sulla Pianura Piemontese, coste laziali e Salento. Stazionarie altrove.

Le massime sono in calo invece su Toscana e Puglia centro-settentrionale, in rialzo lungo l’arco alpino.

Previsioni meteo oggi domenica 29 settembre 2019 | VENTI

I venti oggi saranno deboli in prevalenza occidentali su tutto il paese, in rotazione da Sud dal pomeriggio al Centro-Nord.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, i mari passeranno da mosso a localmente molto mosso nel mar Ligure. Mentre i restanti mari saranno generalmente poco mossi.

