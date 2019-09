Previsioni meteo di oggi, 26 settembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, giovedì 26 settembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, giovedì 26 settembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal Centro Nord e dal Sud Italia.

Previsioni meteo oggi giovedì 26 settembre 2019 | NORD

Durante le prime ore della giornata previste locali foschie dense o banchi di nebbia sulla pianura padana e cielo parzialmente nuvoloso sul resto del Nord Italia, residui rovesci sull’arco alpino. Dal pomeriggio diradamento della copertura nuvolosa su tutte le regioni.

CENTRO E SARDEGNA

Al centro previste molte nubi sulle zone interne e sull’appennino con rovesci sparsi. Dalla serata attenuazione dei fenomeni ed ampi sprazzi di sereno. Lungo le coste prevista nuvolosità alta e stratiforme, salvo qualche addensamento più consistente sulle coste del Lazio, Abruzzo e Sardegna centro-settentrionale. Su quest’ultima possibili rovesci sparsi durante la mattinata. Dal pomeriggio rapido dissolvimento della nuvolosità con ampie schiarite.

Previsioni meteo oggi giovedì 26 settembre 2019 | SUD E SICILIA

Al sud annuvolamenti compatti sulle zone tirreniche con precipitazioni sparse, più consistenti sulle arre della Campania e della Calabria. Situazione che durerà fino alla serata. Sul resto del sud Italia nuvolosità irregolare a tratti intensa con isolati rovesci sulle aree montuose e sul resto della Puglia, in attenuazione durante le ore serali.

TEMPERATURE

Temperature minime in aumento su Lazio e Abruzzo meridionali e al sud peninsulare. In diminuzione su Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto settentrionale, aree appenniniche di Emilia Romagna e Toscana e sulla Sardegna centro-settentrionale. Senza variazioni di rilievo altrove. Massime in rialzo su alpi, pianura veneta e friulana, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio settentrionale. In calo su Sardegna, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia tirrenica. Stazionarie altrove.

Previsioni meteo oggi giovedì 26 settembre 2019 | VENTI

Venti da deboli a moderati di maestrale sulla Sardegna, con rinforzi sulle bocche di Bonifacio. Da deboli a moderati settentrionali al centro-sud. Generalmente deboli di direzione variabile al Nord.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna con attenuazione serale del moto ondoso. Da poco mossi a mossi l’Adriatico e lo Ionio settentrionale. Generalmente mossi o localmente molto mossi i restanti bacini.

