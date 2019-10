Previsioni meteo di oggi, 26 ottobre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, sabato 26 ottobre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, sabato 26 ottobre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi sabato 26 ottobre 2019 | NORD

Al nord Italia previsto bel tempo a parte qualche nube mattutina sui rilievi maggiori. Durante la notte e al primo mattino foschie dense sulle aree pianeggianti.

CENTRO E SARDEGNA

Cielo molto nuvoloso sulla Sardegna con precipitazione a carattere di rovescio o temporale, localmente anche intense che interesseranno principalmente il settore centro-orientale dell’isola. Dal pomeriggio prevista una graduale attenuazione dei fenomeni. Generalmente sereno sulle restanti regioni, a parte qualche annuvolamento basso e stratiforme atteso in prima mattinata su quelle adriatiche.

Previsioni meteo oggi sabato 26 ottobre 2019 | SUD E SICILIA

Durante la mattinata previsti locali addensamenti compatti con fenomeni temporaleschi anche intensi prima sulla Sicilia orientale e Calabria ma in estensione nel pomeriggio anche sul resto dell’isola. Da metà mattinata previste ampie schiarite su quasi tutto il settore peninsulare seppur con residue ma innocue velature.

TEMPERATURE

Temperature minime in diminuzione sulla pianura padana, rilievi centro-meridionali e sud Sicilia. In aumento sulla Sardegna, stazionarie altrove. Massime in rialzo su Sardegna, Sicilia occidentale e meridionale, più contenuto sulla dorsale appenninica. Senza variazioni altrove.

Previsioni meteo oggi sabato 26 ottobre 2019 | VENTI

Potrebbero interessarti Le previsioni del meteo in Italia per oggi, venerdì 25 ottobre 2019 Le previsioni del meteo in Italia per oggi, giovedì 24 ottobre 2019 Le previsioni del meteo in Italia per oggi, mercoledì 23 ottobre 2019

Venti moderati dai quadranti orientali sulla bassa Calabria e sulla Sardegna con locali rinforzi costieri. Deboli settentrionali su Puglia, orientali sul restante centro-sud e variabili al nord.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna e il Tirreno centrale con moto ondoso in rapida attenuazione. Poco mosso l’Adriatico. Generalmente mossi i restanti bacini.

TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO IN ITALIA