Quali sono le previsioni meteo di oggi, mercoledì 25 settembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, mercoledì 25 settembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal Centro Nord e dal Sud Italia.

Previsioni meteo oggi mercoledì 25 settembre 2019 | NORD

Al Nord si attendono molte nubi su quasi tutte le regioni. Le uniche aree a essere meno coperte saranno il Piemonte centro-meridionale e la Lombardia centrale. In tarda mattinata, inoltre, ci saranno piogge e rovesci sparsi, soprattutto su Emilia-Romagna, Triveneto e aree di confine. Fenomeni che, in serata, si attenueranno.

CENTRO E SARDEGNA

Sulla Sardegna, le previsioni meteo di oggi prevedono una nuvolosità irregolare, senza però grossi rischi di pioggia nel corso di tutta la giornata. Nelle regioni dell’Italia centrale, invece, ci saranno addensamenti compatti sulla Toscana, con locali rovesci sulle aree appenniniche. In tarda mattinata, poi, le nuvole copriranno anche le altre regioni, con piogge sparse, più consistenti in Umbria, Abruzzo e nelle aree interne del Lazio.

Previsioni meteo oggi mercoledì 25 settembre 2019 | SUD E SICILIA

Per quanto riguarda il Sud Italia, quella di oggi sarà una giornata molto incerta. Il tempo, infatti, sarà molto variabile, con momenti di grande nuvolosità e momenti di parziali schiarite. Più compatte le nuvole sulla Campania, con occasionali rovesci.

TEMPERATURE

Le temperature minime saranno stazionarie su Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Umbria, Marche, Lazio e Molise. Si registrerà invece un aumento su tutto il resto del Centro-Nord e sulla Sardegna. Temperature in calo, per quanto riguarda le minime, al Sud e in Sicilia.

Le massime, invece, saranno in diminuzione su tutto il Nord-Est e sulla Toscana settentrionale; stazionarie sulle altre regioni tirreniche e in lieve aumento nel resto dell’Italia.

Previsioni meteo oggi mercoledì 25 settembre 2019 | VENTI

Si prevedono venti deboli variabili al nord con locali rinforzi sulla Liguria, venti da deboli a moderati di maestrale sulla Sardegna e deboli occidentali sul resto della penisola. Nel pomeriggio, ci saranno rinforzi su Lazio e Toscana.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, il mare Adriatico sarà poco mosso, mentre tutti gli altri mari saranno mossi. Il mar Ligure e il Tirreno settentrionale, nella seconda parte della giornata, tenderanno a essere molto mossi.

