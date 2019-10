Previsioni meteo di oggi, 24 ottobre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, giovedì 24 ottobre 2019?

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, giovedì 24 ottobre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi giovedì 24 ottobre 2019 | NORD

Al Nord al mattino maltempo sulle regioni occidentali, con rovesci diffusi anche intensi, specie su Liguria e Piemonte. Poche nubi altrove ma con nuvolosità in aumento. Dal pomeriggio peggioramento delle condizioni su Lombardia ed Emilia Romagna occidentale, poi in estensione sul resto del Settentrione.

Dalla serata miglioramento su Lombardia e Piemonte occidentale e Valle d’Aosta.

CENTRO E SARDEGNA

Cielo molto nuvoloso sulla Sardegna con rovesci e temporali diffusi, specie sulle aree orientali. Nel pomeriggio la situazione migliorerà con diradamento della nuvolosità dalla serata. Peggioramento sulle regioni peninsulari, con rovesci diffusi su Toscana e Lazio e a carattere sparso su Umbria e dalla serata su Marche settentrionali e aree interne dell’Abruzzo.

Previsioni meteo oggi giovedì 24 ottobre 2019 | SUD E SICILIA

Nuvolosità irregolare sulla Sicilia, più intensa dal pomeriggio, con rovesci e temporali specie sull’area occidentale. Sulle regioni peninsulari possibili piogge intense dal pomeriggio su Molise e Campania.

TEMPERATURE

Le minime in calo su Alpi occidentali, Lombardia meridionale. Friuli e Veneto settentrionali e Sardegna occidentale. In aumento su basso Veneto, regioni centrali, Molise, Calabria centro-meridionale e Sicilia tirrenica.

Massime in calo al Nord, Sardegna e regioni tirreniche peninsulari, senza variazioni altrove.

Previsioni meteo oggi giovedì 24 ottobre 2019 | VENTI

Da moderati a forti sulle coste liguri e toscane e Sicilia occidentale. Moderati sulla Pianura Padana. Deboli su Puglia, aree ioniche, coste venete e friulane. Da deboli a moderati altrove.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, sono poco mossi o mossi l’Adriatico e lo Ionio. Molto mossi quelli attorno alla Sardegna, mossi i restanti bacini.

