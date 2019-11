Previsioni meteo di oggi, 19 novembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, martedì 19 novembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 19 novembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi martedì 19 novembre 2019 | NORD

Previsto maltempo diffuso su gran parte delle regioni del nord Italia, ad esclusione dei settori occidentali di Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria dove i fenomeni saranno più deboli e a carattere sparso e sulla Romagna dove si attenueranno durante le ore pomeridiane. Fenomeni localmente intensi invece sul triveneto con quota neve oltre i 1300 metri.

CENTRO E SARDEGNA

Al centro Italia previsto cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale in particolare su Sardegna e regioni tirreniche peninsulari e sulle aree appenniniche. Fenomeni in attenuazione durante le ore del mattino, ma solo sull’isola.

Previsioni meteo oggi martedì 19 novembre 2019 | SUD E SICILIA

Addensamenti compatti su settore tirrenico con fenomeni, anche temporaleschi, a partire dalla Campania e in estensione alle altre regioni del Sud Italia. Più asciutto altrove con nuvolosità estesa e qualche piovasco sull’entroterra molisano e garganico. Sulla Puglia salentina previsti isolati rovesci durante le ore pomeridiane.

TEMPERATURE

Temperature minime in generale aumento. Massime in rialzo sul nord-ovest, in lieve calo sulle due isole maggiori e senza variazioni di rilievo sul restante territorio.

Previsioni meteo oggi martedì 19 novembre 2019 | VENTI

Venti da moderati a forti nord-occidentali sulla Sardegna. Da moderati a forti meridionali sulle regioni centrali, Puglia e coste adriatiche settentrionali. Deboli variabili sul resto del nord con rinforzi settentrionali sulla Liguria. Moderati meridionali sul resto del Paese.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, da molto mosso a localmente agitato il mare di Sardegna con moto ondoso in attenuazione. Mossi lo Ionio e l’Adriatico meridionale. Molto mossi i restanti bacini.

