Previsioni meteo di oggi, 16 ottobre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, mercoledì 16 ottobre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, mercoledì 16 ottobre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal Centro Nord e dal Sud Italia.

Previsioni meteo oggi mercoledì 16 ottobre 2019 | NORD

Al Nord Italia, si attendono molte nubi sulle aree alpine della Lombardia, ma anche su Trentino Alto Adige, Veneto settentrionale e Friuli-Venezia Giulia. Non mancheranno, in queste regioni, rovesci e temporali, più intensi soprattutto in Friuli. In serata, invece, si assisterà a un progressivo miglioramento delle condizioni meteo, che saranno stabili fin dal mattino in tutte le altre regioni.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro, Umbria e Lazio centro-meridionale saranno interessate da nubi compatte con annesse precipitazioni, che però non avranno lunga durata. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso, tranne che per qualche nube più fitta su Toscana centro-settentrionale e Abruzzo. In quest’ultima regione si attendono anche occasionali piovaschi.

Previsioni meteo oggi mercoledì 16 ottobre 2019 | SUD E SICILIA

Al Sud, la situazione sarà molto simile al Centro Italia, con nubi compatte che interesseranno soprattutto il Molise, le regioni tirreniche peninsulari e la Sicilia orientale. In queste zone non si esclude la possibilità di deboli rovesci o temporali. Nel pomeriggio, però, smetterà di piovere un po’ ovunque. Sereno il meteo altrove.

TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in diminuzione al Nord, tranne nel Triveneto dove saranno stabili, in Toscana, nel nord del Lazio e sulla Sardegna. In aumento altrove.

Le temperature massime, invece, vengono segnalate in lieve rialzo sulle zone pedemontane delle regioni alpine, ma anche su Puglia, Calabria ionica e Sicilia meridionale. In calo, invace, su Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana orientale, Marche settentrionali e Umbria.

Previsioni meteo oggi mercoledì 16 ottobre 2019 | VENTI

In tutto il Nord Italia, nella giornata di oggi, si attendono venti deboli variabili. Sulla Sardegna invece arriverà un maestrale moderato, mentre sulla Sicilia non mancheranno rinforzi.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, il mar Ligure e quello di Sardegna saranno da mossi a molto mossi, come anche lo stretto di Sicilia e il mar Tirreno. Mosso l’Adriatico centro-settentrionale, poco mossi gli altri mari.

