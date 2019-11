Previsioni meteo di oggi, 15 novembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, venerdì 15 novembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, venerdì 15 novembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi venerdì 15 novembre 2019 | NORD

Anche in questo venerdì ci sarà cielo molto nuvoloso e coperto, con tanto di precipitazioni diffuse che diventano intense e abbondanti nelle zone alpine, prealpine e appenniniche più alte. Non mancheranno anche nevicate sopra i 900-1000 metri, sulle Alpi e sugli Appennini. Nella seconda parte della giornata, invece, le condizioni del meteo andranno a migliorare sensibilmente.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro Italia ci saranno nubi un po’ ovunque, con piogge sulle regioni tirreniche nel corso della mattinata e in serata anche sulle altre regioni. Tra mattina e pomeriggio, inoltre, ci saranno rovesci su Toscana, Lazio, Umbria e in serata Abruzzo. In Sardegna, nelle ore diurne, ci sarà maltempo diffuso, con un netto miglioramento nelle ore serali.

Previsioni meteo oggi venerdì 15 novembre 2019 | SUD E SICILIA

Anche al Sud Italia sarà una giornata molto nuvolosa, soprattutto su Molise occidentale, settore tirrenico della Campania, zone interne della Sicilia e Puglia salentina. In queste zone ci saranno anche deboli rovesci e qualche temporale occasionale. Ci sarà invece un peggioramento, in serata, su Campania settentrionale e Molise, dove arriveranno anche temporali di grande intensità.

TEMPERATURE

Le temperature minime non avranno grandi variazioni su Valle d’Aosta, Piemonte e su tutto il Sud. Saranno invece in aumento su tutto il resto del Centro-Nord e sul Molise. Le massime saranno in lieve diminuzione su Veneto, Toscana, Sardegna e appennino emiliano. Stazionare su Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna, in aumento altrove.

Previsioni meteo oggi venerdì 15 novembre 2019 | VENTI

I venti saranno moderati meridionali in tutto il Centro-Sud, con rinforzi lungo le coste e sui rilievi appenninici. Deboli variabili invece altrove, con rinforzi sulle aree montuose di Veneto e Friuli.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, il mare e il canale di Sardegna saranno da molto mossi a localmente agitati, come anche il Tirreno centro-meridionale e l’alto Adriatico. Molto mossi tutti gli altri bacini.

