Meteo, arriva l’anticiclone africano: caldo a 40 gradi, forti temporali e grandinate

Meteo, arriva l’anticiclone africano: caldo a 40 grandi, forti temporali e grandinate

Arriva la prima ondata di caldo, proveniente dal Nord Africa, per cui ci aspettano giornate di calore intenso. Il primo weekend del mese di agosto sarà caratterizzato da un caldo africano: tra sabato 1 e domenica 2 l’alta pressione infatti sarà lievemente fiaccata da correnti più instabili di origine atlantica. In particolare, sabato 1 agosto l’anticiclone africano dominerà da Nord a Sud coinvolgendo tutto il paese, sarà la giornata più calda di tutta la settimana, i termometri voleranno fino a 40°, in particolare in Toscana, con punte anche superiori sulle zone interne delle due isole maggiori.

Sul resto del paese attesi anche 38° diffusi sulle basse pianure del Nord e su parte del Lazio. Domenica 2, un fronte instabile in discesa dal Nord Europa darà vita a temporali e piogge sull’arco alpino centro-occidentale. Visti i forti contrasti termici, non è esclusa la formazione di imponenti celle temporalesche con il serio rischio di grandinate. Entro la serata, qualche temporale potrà sconfinare fino verso le pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto. L’inizio della prossima settimana porterà con sé rovesci temporaleschi molto violenti con il pericolo di grandinate e forti colpi di vento.

