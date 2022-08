Meteo, Italia divisa a metà: temporali al Nord e caldo al Sud

Sono due gli scenari che si prospettano per la fine di agosto e i primi giorni di settembre: piogge al Centro – Nord per diversi giorni fino a domenica oppure caldo africano su gran parte dell’Italia. A determinare il quadro meteorologico sarà il movimento dell’Anticiclone delle Azzorre. Questo infatti si espanderà verso la Groenlandia e l’Islanda, mentre piogge e cicloni interesseranno prima le isole britanniche e poi si sposteranno verso Sud. Questo movimento romperà un equilibrio già fragile di fine estate in Italia. Se, quindi, l’area ciclonica si muoverà verso la Francia (scenario più probabile) allora le precipitazioni colpiranno il Centro – Nord della Penisola, se invece andrà verso il Portogallo in Italia ci sarà il gran caldo.

Agosto, comunque, finirà con un peggioramento del tempo nel Nord Italia, come ha sottolineato Lorendo Tedici de iLMeteo.it. Già questa sera sono previsti acquazzoni tra Liguria e Piemonte che si estenderanno al resto del settentrione.

Domani, ultimo giorno di agosto, il tempo dovrebbe essere ancora instabile su Alpi, Lombardia e Nordest, mentre al Centro e al Nord è previsto sole. Soltanto sugli Appennini potrebbero esserci acquazzoni.

Secondo il primo scenario – il ciclone scozzese che viaggia verso l’Italia – giovedì 1 settembre, il Centro Nord sarà interessato da piogge e locali temporali. E fino a domenica l’Italia potrebbe nuovamente essere divisa in due con acquazzoni al settentrione e caldo al Sud con temperature che potrebbero raggiungere i 37 gradi. È previsto sole su quasi tutte le regioni meridionali, attesi però anche dei rovesci in Puglia e Basilicata. Per quanto riguarda il Centro Italia, il tempo potrebbe essere a tratti caldo e soleggiato e a tratti piovoso. Dal 5 settembre, secondo le previsioni, dovrebbe tornare il sereno su tutta la Penisola.