Meteo, ecco l’inverno: arriva la neve anche in pianura

Con il ritorno delle temperature invernali torna anche la neve, che nei prossimi giorni arriverà a raggiungere la pianura.

Secondo le previsioni di 3BMeteo, già nella serata di oggi è atteso l’arrivo di un nuovo fronte freddo, primariamente al nord-est. La neve inizialmente cadrà a una quota di 400-900 metri, poi in serata anche a 300-600 metri. Tra martedì e mercoledì è poi attesa al nord una nuova perturbazione, che interesserà soprattutto il nord-est e la Lombardia. in questa fase la neve potrà arrivare a cadere nelle zone più pianeggianti in particolare in Piemonte orientale, nell’entroterra ligure, Lombardia ed Emilia occidentale, anche se non sono previsti accumuli in pianura.

Un’altra perturbazione tra la sera di mercoledì e giovedì, potrebbe portare nuovamente la neve sulle aree del Triveneto, Lombardia orientale e meridionale, sull’Emilia-Romagna e in bassa collina su aree interne di Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna centro-occidentale. In questo caso, saranno possibili accumuli fino a quote basse.