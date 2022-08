Meteo, caldo soffocante al Sud: percepiti fino a 46 gradi in Calabria. Temporali al Nord

Domani, 18 agosto, due fenomeni diversi interesseranno il Paese. Al Centro Nord ci sarà il pericolo di temporali intensi e alluvioni lampo, mentre il Sud dovrà affrontare il caldo africano che porterà a percepire anche 46 gradi a causa dell’afa. Secondo il ministero della Salute, soltanto Palermo sarà da bollino rosso a causa del caldo. Roma, Perugia, Rieti, Bari, Campobasso, Catania e la Romagna avranno l’allerta arancione.

Nel pomeriggio di domani le temperature percepite saranno di 46 gradi a Tropea, in provincia di Vibo Valentia, e di 44 a Bianco, in provincia di Reggio Calabria. Così come a Roma, Ascoli Piceno, Pesaro, Ancona e Montesilvano (Pescara). Infatti i termometri registreranno valori oltre la media nel Lazio, nelle Marche e in Abruzzo. In Puglia, Sicilia e Sardegna si raggiungeranno 43 gradi a Molfetta, in provincia di Bari, a Capo d’Orlando, in provincia di Messina, a Marsala, in provincia di Trapani, a Olbia e Villasimius. Nonostante un miglioramento previsto venerdì 19 agosto, le temperature rimarranno alte in Puglia con 44 gradi a Taranto, 45 a Crotone, in Calabria, e 46 ad Avola in Sicilia. Sabato ci sarà una tregua dal caldo africano.

I fenomeni temporaleschi, invece, domani si sposteranno dal nord Ovest a Toscana, Umbria e in parte anche su Marche e Lazio. I rovesci porteranno anche un calo delle temperature oltre a possibili raffiche di vento e grandine che sono attese insieme alle bombe d’acqua. È allerta gialla in Liguria, Trentino, Friuli-Venezia Giulia e in Emilia-Romagna. Anche a Roma potrebbero esserci intensi temporali nella serata di domani. Il tempo al Sud domani sarà caratterizzato dal bel tempo e da cielo sereno su tutte le regioni.