Compie 150 anni la Forza e Coraggio, gloriosa società sportiva fondata il 24 marzo 1870

Benché il titolo di “società più antica di Milano” sia conteso (la SEF Mediolanum fa risalire la sua fondazione al 1896), non c’è il minimo dubbio sull’importanza del sodalizio nella storia della ginnastica cittadina e non solo. Oggi la Forza e Coraggio si struttura in nove sezioni: Ginnastica, Atletica, Scherma, Pallavolo, Boxe, Tennis, Calcio, Arti marziali e Attività per portatori di handicap, per un totale di circa 1.800 soci.

La sede è nell’impianto sportivo comunale di via Gallura, ma effettua attività anche presso le scuole della zona Sud di Milano, specialmente nei quartieri Barona, Gratosoglio, Vigentino e Chiaravalle. Le sue attività sportive si rivolgono sia alla popolazione adulta e anziana sia ai giovani nei settori amatoriali e agonistici.

Inoltre, la Forza e Coraggio è impegnata nel campo culturale, dove con la Regione Lombardia ha dato il via alla tutela del proprio archivio storico e di quelle delle società sportive centenarie lombarde, e nel sociale con la promozione di attività sportive e ricreative per disabili. Purtroppo, il 150° anniversario di questo fondamentale presidio sportivo coincide con un periodo di forzata inattività per tutta la città, ma bisogna tenere duro, per poi pensare a ripartire. Forza e coraggio, appunto.

