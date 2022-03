PLB, alla scoperta dei gamer

Contenuto originale di lincmagazine.it

PLB nasce nell’estate del 2020 affiancato da ManpowerGroup, realtà in grado di apportare «un forte imprinting sul tema del talento, sul tema della crescita e della formazione», con cui avrebbe dato vita a «un matrimonio fortunato». Così, Matteo Masini, CEO di Mastersport Institute, definisce l’incontro tra PLB e ManpowerGroup, durante una chiamata Zoom, dove ci ha raccontato la loro mission.

Guidato dalla sua filosofia, nascosta già all’interno del nome stesso – acronimo di Power Leadership Balance – il progetto mira ad attingere alle comunità di gamer per identificare un ampio pool di giovani talenti, creando un e-sport lab in grado di aiutarli a individuare le loro capacità e a valorizzarle attraverso un metodo che li accompagnasse in questo percorso.

Clicca QUI per continuare a leggere l’articolo completo.