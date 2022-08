“Wanda Nara ha tradito Icardi con un calciatore sposato”: il divorzio tra i due sarebbe imminente

“Wanda Nara ha tradito Icardi con un calciatore sposato”: l’indiscrezione

In Argentina sono sicuri: Wanda Nari e Mauro Icardi sarebbero a un passo dal divorzio dopo che la showgirl avrebbe tradito il marito con un calciatore sposato.

A pochi giorni dalla pubblicazione dell’audio rubato, nel quale Wanda Nara confesserebbe alla sua colf di voler divorziare da Icardi, ecco un’altra bollente indiscrezione, che confermerebbe la rottura tra i due.

A parlarne è stato Lucas Bertero, conduttore del programma A la tarde, il quale si è detto certo che “Wanda abbia già braccia tra le quali consolarsi, sto parlando di qualcosa che non è di oggi. Pensiamo a tutti i suoi sporadici viaggi in Argentina per aprire negozi o promuovere i suoi marchi di cosmetici. Alcune fonti mi indicano che ha un flirt con un calciatore oltretutto sposato”.

Il matrimonio tra i due era entrato in crisi lo scorso aprile quando si era sparsa la notizia di un possibile tradimento dell’ex attaccante dell’Inter con l’attrice Eugenia China Suarez.

La vicenda, poi, sembrava rientrata, mentre i due non hanno mai smentito né confermato le ultime indiscrezioni, a parte una foto pubblicata di recente sui social da Icardi che ritrae la coppia insieme a Ibiza.