Wanda Nara parla per la prima volta della malattia: “I miei figli piangevano”

Wanda Nara parla per la prima volta della malattia che l’ha colpita e che da settimane i media argentini raccontano essere leucemia.

La showgirl ha affidato le sue parole al giornalista argentino Angel De Brito, che durante la trasmissione Lam ha raccontato di una “conversazione lunghissima” in cui la modella “mi ha raccontato tutto”.

“Conferma la malattia che l’ha colpita, ma voglio comunque che sia lei a dirlo” ha dichiarato il reporter, il quale poi ha aggiunto che sarà Wanda Nara a rendere pubblica la sua malattia: “Lo farò quando sarò più serena e quando tornerò a Buenos Aires. Adesso siamo tutti sotto shock”.

La moglie del calciatore Mauro Icardi, poi, racconta di quando è venuta a conoscenza della diagnosi specificando che i medici “non danno mai una diagnosi finché non arriva il risultato della biopsia. Nel mio caso, è stato solo giovedì scorso”.

“Sono ancora sotto shock, cerco di metabolizzarlo. È stata dura perché nessuno mi ha detto niente. Non hanno confermato la diagnosi e l’ho saputo in tv” ha aggiunto la showgirl che quindi, di fatto, confermerebbe di essere affetta da leucemia.

Il racconto di Wanda Nara prosegue: “All’inizio le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno abbracciata e io ho detto a Mauro: ‘Sto per morire e non me lo dicono’. Sono andata nel panico perché non sapevo cosa stesse succedendo. Avevano dei sospetti, ma potevano essere sei malattie diverse, per questo non mi hanno detto niente”.

“Mauro voleva lasciare la sua carriera, mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra, i miei figli piangevano per quello che avevano sentito. Sono diventata forte, ma tutto è crollato” ha aggiunto la modella.