Ore di preoccupazione per Wanda Nara. I fan della showgirl argentina sono in ansia per le sue condizioni di salute. Stando a quanto spifferato dal programma tv argentino Intruders, la moglie-agente di Mauro Icardi sarebbe stata ricoverata d’urgenza in ospedale in Argentina. Wanda avrebbe accusato dei forti dolori addominali che l’avrebbero spinta a cancellare tutti gli impegni di lavoro, tra cui un importante servizio fotografico e un viaggio per Milano.

I fatti risalgono a mercoledì, quando la showgirl sarebbe arrivata, accompagnata dal calciatore, al Sanatorio De Los Arcos di Buenos Aires, dove sarebbe rimasta ricoverata per un giorno intero. La conduttrice 36enne sarebbe stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso prima di essere dimessa. Su Twitter il giornalista Angel de Brito ha rivelato: “La faccenda di Wanda è seria, indagheremo”. Qualcun altro ha invece parlato di un “Icardi piuttosto angosciato per Wanda”. Alicia Barbasola, la moglie di Andres Nara, il padre di Wanda, ha però assicurato su Instagram: “È stata dimessa, nulla di grave”.

“I controlli hanno dato risultati alterati: aveva globuli bianchi alti, con un valore superiore al normale. Inoltre aveva la milza dilatata. Da qui la decisione di eseguire altri controlli e ricoverarla”, ha spiegato il giornalista Guillermo Lobo. Per fortuna il padre di Wanda Nara, Andrés ha tranquillizzato i fan: “Sono andato nella clinica Los Arcos con mia moglie perché ero molto preoccupato per la salute di mia figlia. Ma sono contento perché mi hanno detto che era stata dimessa da un po’”. Per ora nessun commento sui social da parte della diretta interessata.