Totti – Blasi, “Il capitano a casa della presunta nuova fidanzata prima della separazione”

Dopo l’annuncio della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, arrivano le immagini dell’ex capitano mentre va a casa della presunta nuova fidanzata Noemi Bocchi. Le foto sono un’esclusiva del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 13 luglio, e confermerebbero il presunto flirt. Come riportato da Dagospia, Totti avrebbe passato la serata – dalle 20.30 alle 2.30 di notte – a casa di Noemi Bocchi qualche giorno prima dell’annuncio della separazione. Lo avrebbe accompagnato un amico a bordo di una smart che sarebbe poi tornato per portare il Pupone alla sua macchina parcheggiata.

La presunta nuova coppia formata da Totti e Bocchi è stata già avvistata più volte insieme. I due sono stati visti a Santa Severa al ristorante Isola del pescatore, allo stadio Olimpico, a Montecarlo e a Tirana per la finale della Conference League.

La rivista di Alfonso Signorini ha poi svelato un altro tassello di questa storia. Francesco Totti avrebbe letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono di Ilary Blasi, probabilmente scambiati con un giovane che la presentatrice dell’Isola dei famosi avrebbe frequentato a Milano. In questo modo, secondo il settimanale Chi, sarebbe partita la crisi inizialmente smentita dai due.