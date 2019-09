Tommaso Paradiso, pronta la nuova canzone: “Non avere paura”

Tommaso Paradiso, l’ex cantante dei Thegiornalisti che martedì 17 settembre ha annunciato sui social lo scioglimento del gruppo, ha già pronta una nuova canzone: “Non avere paura”:

Lo ha fatto sapere il cantante in un post su Instagram.

Sulla sua pagina social ha scritto che il singolo “Non avere paura” uscirà a mezzanotte di oggi, martedì 24 settembre.

In realtà, i fan dell’artista (ora solista) hanno già potuto apprezzare alcune parti del nuovo singolo grazie all’uscita del trailer di Baby 2, la serie Netflix sulle baby squillo di Roma, a cui Paradiso ha collaborato con una canzone.

“Non avere paura”, appunto.

Ma adesso è arrivato il momento di ascoltare la nuova canzone per intero.

L’ex frontman dei The Giornalisti non ha perso tempo, e ha iniziato a lavorare alla sua produzione da solista prima di annunciare l’addio al gruppo una settimana fa.

“Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come Thegiornalisti ma come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più Thegiornalisti. È giusto così”, aveva scritto Paradiso nelle sue storie il 17 settembre scorso, facendo capire che il nuovo singolo era già pronto.

Poi ancora: “Ho scritto e cantato ogni singola nota e ogni singola parola di tutto ciò che fino a oggi avete ascoltato. Continuerò a farlo. Sono stati, questi ultimi, mesi molto difficili; sono stato in silenzio, volevo che il Circo Massimo fosse una grande festa e non un funerale”, ha scritto.

“I Thegiornalisti per quel che mi riguarda non esistono più ma esistono le canzoni, sempre e solo quelle. Quelle di prima, quelle di oggi e quelle di domani”.

Quella di oggi sarà firmata solo da Tommaso.

Potrebbero interessarti Emma Marrone rompe il silenzio social e scrive a Tiziano Ferro Fedez incontra Gigi Hadid: la reazione di Chiara Ferragni Emily Ratajkowski troppo magra, i fan si preoccupano del peso: “Ma mangi?”

Tommaso Paradiso: il testo della nuova canzone

Dal trailer di Baby è già possibile ascoltare alcune parti del testo della nuova canzone, incluso il ritornello.

“Se mi guardi così, se mi sfiori così, se avvicini la tua bocca al mio orecchio. Non finirà bene, ma ti prego no, non smettere. Non smettere mai

No. Non vere paura quando vai a dormire sola, se la stanza è sempre vuota e se senti il cuore in gola. [] Non avere paura. Mi prenderò cura io di te..”

I Thegiornalisti si sciolgono: l’annuncio su Instagram di Tommaso Paradiso