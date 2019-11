Tiziano Ferro: “Mio marito mi chiama la prostituta di Instagram”

Negli ultimi giorni Tiziano Ferro sta girando tv e radio per presentare il suo ultimo album e, in occasione dell’ultima puntata di Che tempo che fa, il cantante pontino è tornato a parlare del marito e ha rivelato un dettaglio piuttosto bizzarro: Victor Allen lo chiama “la prostituta di Instagram”.

Autoironico come sempre, Tiziano Ferro si è aperto sulla poltroncina bianca di Fabio Fazio e ha raccontato del suo rapporto con il marito Victor. La loro vita dall’altra parte dell’oceano scorre felice e spensierata. “Siamo ancora felici come quando ci siamo sposati”, ha detto col sorriso sulle labbra il cantante di Latina.

Il padrone di casa ha incalzato Tiziano Ferro sulla sua vita privata e così il cantautore non ha potuto non ricordare il giorno in cui ha sposato il suo Victor, a Sabaudia, nella villa del cantante, lo scorso 14 luglio.

Tra la commozione, il cantante ha ricordato anche il momento in cui il suo compagno gli ha fatto la proposta di matrimonio, il giorno del suo compleanno. “Ho perso totalmente il controllo di me stesso. Ricordo solo le mie spalle che sobbalzano: ho pianto per venti minuti senza riuscire a dire una parola”, ha rivelato Tiziano Ferro al pubblico di Che tempo che fa. E il loro amore non accenna a diminuire, dopo mesi da quel momento i due sono più uniti che mai e questa sembra essere la premessa di qualcosa di grande.

Da anni ormai il cantante non vive più nella sua città natale, Latina. Per un periodo ha vissuto a Londra, poi è volato negli Stati Uniti, dove ha conosciuto l’amore della sua vita. E lì le cose vanno diversamente da come andrebbero in Italia: “A Los Angeles la mia maestra di canto insiste perché io faccia i provini per entrare a The Voice America, non sa chi sono perché mi sono iscritto con il cognome di mio marito”.

Da Fabio Fazio il cantante ha raccontato anche della sua passione smodata per i social, tanto che il marito lo chiama “la prostituta di Instagram” quando fa video: “Dice che mi svendo, ma io invece lo trovo normalissimo”. Al contrario di Tiziano Ferro, Victor Allen è una persona piuttosto riservata e a lui i social non interessano più di tanto. La vita professionale di Victor è decisamente diversa da quella di Tiziano Ferro: lui è un imprenditore, ha un’agenzia di marketing e non ha niente a che fare con i riflettori.

