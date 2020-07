Temptation Island, l’ex tentatore rivela cosa accade davvero a telecamere spente

Temptation Island, parla l’ex tentatore Moreno Merlo

“Il ruolo del tentatore non è solo quello di tentare ma è anche cercare di far riflettere sul rapporto tra quello che si potrebbe avere e quello che realmente ha. Quindi quello che una persona realmente vuole”. A parlare è l’ex tentatore di Temptation Island Moreno Merlo, che in un’intervista a Libero svela i retroscena del celebre reality ideato per mettere alla prova le coppie e le loro relazioni.

L’ex della showgirl Paola Caruso racconta cosa accade a telecamere spente: “La realtà è che sai che il contorno è anche un po’ televisivo. Il tentatore è un ruolo diverso dalla coppia, è più freddo nel senso che non ci sono in gioco dei sentimenti”.

“Ho notato che anche le coppie, ragazze e ragazzi, che incontrano i tentatori credono veramente che il tentatore stia lì effettivamente interessato al 100% a loro. Baci? Io non ho baciato nessuno ma è capitato, come con Alessandro Zarino”, confessa l’ex tentatore di Temptation Island.

