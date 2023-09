Stefano De Martino e quella frecciatina a Belen attraverso Emma Marrone

Stefano De Martino ha deciso di condividere nelle sue storie Instagram il nuovo brano di Emma Marrone, sua storica ex.

I due si erano innamorati tra i banchi di Amici e la loro relazione, che ha fatto sognare i fan del talent più seguito d’Italia, terminò perché De Martino si innamorò di Belen Rodriguez. Stefano e Emma per anni non si sono parlati, almeno pubblicamente, poi qualcosa è cambiato. Nel mezzo però De Martino e Rodriguez hanno avuto un figlio, Santiago, si sono sposati, si sono lasciati, poi si sono ripresi e forse oggi si sono di nuovo separati (ancora non è chiaro se tra Belen e Elio Lorenzoni ci sia davvero una storia d’amore o una semplice amicizia di lunga data).

Che tra Stefano e Emma fosse tornato il “sereno” era già noto, ma ad inizio agosto era circolata l’indiscrezione che i due avessero pranzato insieme nella casa di Posillipo/Marechiaro di De Martino.

Quasi certamente il gesto di Stefano di condividere il nuovo singolo, “Iniziamo dalla fine”, è solo un modo per supportare un’artista per cui prova grande stima. Il testo della canzone racconta una relazione importante che ha causato molto dolore e come si evince dall’ultima strofa non si tratta di un amore con lieto fine: “Ci siamo fatti benissimo / Poteva essere meglio / Adesso parliamo due lingue diverse davanti un albergo / Cose che ci ha fatto l’amore, cose che ci ha fatto l’amore / Io da domani non piango / E non ti meriti altro / Non mi meriti, no”. E quindi, dietro a questo gesto, potrebbe celarsi anche un’altra motivazione quella di lanciare un messaggio a Belen…