La vendetta di Soleil: “Sono stata a letto con il fidanzato di una che mi aveva insultata, poi le ho inviato una foto”

Soleil Sorge a letto con il fidanzato di una ragazza che l’aveva insultata

La vendetta è un piatto che va servito freddo: lo ha interpretato alla lettera Soleil Sorge che in un’intervista ha raccontato di essere andata a letto con il fidanzato di una ragazza che l’aveva insultata.

Intervistata da Chi, la concorrente della precedente edizione del Grande Fratello Vip ha raccontato quella che lei stessa ha definito “la cattiveria peggiore mai fatta a una donna”.

“L’ex fidanzata di un ragazzo che ho frequentato – ha raccontato Soleil Sorge – quando sono tornati insieme ha detto: ‘Le pu***e non vincono mai’, riferito a me. Allora sono uscita di nuovo con questo ragazzo, siamo finiti a letto e ho scattato una foto di noi due all’alba e l’ho spedita a lei con scritto: ‘Le pu***e non vincono mai. Olio su tela’. Ammetto i miei errori, quando mi abbasso a essere vendicativa ne sono consapevole”.

Nel corso di un’altra intervista, quella rilasciata a Verissimo, Soleil ha ammesso di essere innamorata di Carlo, ragazzo conosciuto prima della sua esperienza nella Casa di Cinecittà, e ha svelato anche che sta attraversando un momento difficile della sua vita a causa della madre, la quale sta lottando con un tumore al seno.