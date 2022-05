“Perché dal vivo sei così brutta?”: fan insulta Soleil Sorge, la replica dell’influencer diventa virale

Fan insulta Soleil Sorge, la replica dell’influencer diventa virale

Soleil Sorge è stata vittima di uno scherzo divenuto virale sul web: avvicinata da un ragazzo che si è finto un suo fan chiedendole una foto, l’opinionista de La pupa e il secchione è stata insultata dal giovane che le ha chiesto: “Posso dirti una cosa? Ma perché dal vivo sei così brutta?”.

L’influencer non si è scomposta più di tanto e ha risposto con il sorriso: “Eh, perché non ho le luci giuste”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒓𝒎𝒂𝒏𝒅𝒐 𝑪𝒐𝒊𝒓𝒐 𝑺𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆𝒛 (@armandosanchezofficial)

Con il passare delle ore, però, il video è diventato virale sui social e Soleil è tornata sull’argomento scrivendo sul suo profilo Twitter: “Leggo commenti su un tipo che ieri mi ha chiesto come mai fossi “così brutta” come se con tutto quello che si ha dentro, ad una donna dovesse realmente importare della bellezza esteriore.. LOLL try again”.