Selvaggia Lucarelli: “Fedez ora dimentica i diritti civili e si butta a destra”

Secondo Selvaggia Lucarelli, Fedez – alle prese con la separazione da Chiara Ferragni – ha deciso di riposizionarsi a destra. In un articolo scritto per il Fatto Quotidiano, Lucarelli analizza la crisi dei Ferragnez e si sofferma in particolare sulle ultime e sulle prossime mosse del rapper.

“I Ferragnez sono diventati FerragnEx”, ironizza la giornalista, secondo cui la rottura fra i due “non è una sorpresa”. “Che i due non sarebbero arrivati al panettone (visto poi come è andata col Pandoro) non solo era prevedibile, ma anche in parte noto ai loro amici e non solo”, si legge nell’incipit dell’articolo.

Lucarelli passa poi a ripercorrere come si è arrivati alla separazione. Dopo la multa dell’Antitrust a Chiara Ferragni – ricostruisce – Fedez aveva inizialmente difeso la moglie, ma poi “pian piano ha iniziato a defilarsi”. A quel punto il rapper è “diventato rancoroso” e ha accusato la moglie di un “contagio reputazionale” e “del suo possibile disastro finanziario.

Secondo la giornalista del Fatto, “l’accusa principale mossa alla moglie è stata quella di essersi fidata troppo dell’amico e manager Fabio D’amato, da sempre poco simpatico al rapper e che in questo momento è in una fase fase di gelo con la stessa Ferragni”.

Ed ecco che ora Fedez “stringe legami con la stampa di destra. Quella stessa destra che non ha esitato a fare a pezzetti sua moglie per l’affare Pandoro e pure lui stesso in un passato piuttosto recente”. Lucarelli cita l’invito del rapper a Daniele Capezzone nel suo podcast Muschio Selvaggio ma anche un pranzo con Andrea Giambruno, lo stesso Capezzone e Mario Sechi.

Insomma, “lui cerca di rimanere a galla diventando filo-governativo”: “Dimentica le battaglie a sinistra e si lega ai nemici dei diritti civili, dei migranti, di Murgia, Saviano, Boldrini e della moglie”.

“Al prossimo Sanremo – conclude Selvaggia Lucarelli – strapperà in diretta la foto di Elly Schlein e bacerà in bocca Giorgetti”.

